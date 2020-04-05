السعودي للنشرة: سنتابع الوضع الصحي لأثنين من ابناء المدينة العائدين من السعودية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن من بين العائدين من السعودية، اثنين من ابناء مدينة صيدا، وقد جاءت نتائج فحوصاتهما سلبية.

وأكد رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، لـ "النشرة"، ان "البلدية ستتابع وضعهما الصحي بعد معرفة اسمائهما وارقام هواتفهما، على ان يخضعان للحجر المنزلي لمدة أسبوعين احترازيا"، مشيرا الى ان "رئيس لجنة الصحة والبيئة في البلدية صيدا حازم بديع سيقوم بالتواصل معهما ومتابعتهما بشكل دائم اضافة الى ​وزارة الصحة​ والمعنيين".

من جهة أخرى، اكد السعودي ان تجهيز مسشتشفى صيدا الحكومي لاستقبال حالات "​الكورونا​" يسير على قدم وساق، وهذا الامر أولوية بالنسبة الينا، اضافة الى استمرار حملات الرش والتعقيم والتوعية وتقديم المساعدات الاغاثية للعائلات الفقيرة والمحتاجة في صيدا والتي بلغت مرحلتها شبه النهائية.