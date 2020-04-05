السلطات الفرنسية تسجل 357 حالة وفاة و1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 70478 حالة.
كما أكدت السلطات تسجيل 357 حالة وفاة، ليتجاوز بذلك إجمالي الوفيات الـ 8 آلاف حالة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
واستمرت السلطات الفرنسية بإجلاء المصابين بفيروس كورونا نحو المناطق الأقل تضرراً وإلى الخارج، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية التي تشهد حالة من الاكتظاظ، خصوصاً في باريس وضواحيها.
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