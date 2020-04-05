فيروس كورونا يتراجع في إيطاليا.. تسجيل 525 وفاة في 24 ساعة

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، انخفاضا في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن عن وفاة 525 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع أعداد أكبر تم تسجيلها في الأيام السابقة.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، قولها إن “عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع لى 15887 بعد تسجيل 525 حالة، وذلك في أقل حصيلة يومية للوفيات خلال أكثر من أسبوعين كما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948 من 124632 أمس السبت وهي زيادة أقل من مثيلتها في اليوم السابق الأمر الذي يعزز مؤشرات على أن منحنى المرض وصل إلى مرحلة الثبات بعد قرابة شهر من قرار اتخذته الحكومة في الـ 9 من مارس بفرض العزل العام في عموم البلاد”.

وأوضحت الوكالة أن “عدد من تماثلوا للشفاء بين المصابين الأوائل في إيطاليا قد ارتفع إلى 21815 اليوم الأحد مقارنة بعددهم قبل يوم وهو 20996”.

وأشارت إلى أن “عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 3977 مما يمثل انخفاضا بواقع 17 حالة من 3994 مريضا يوم الجمعة”.