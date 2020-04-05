لماذا ارتفع عدد الإصابات بكورونا في المغرب خلال ثلاثة أيام الماضية؟..اليوبي يوضح

فسر محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في المغرب، مشيرا إلى أنه بحسب المؤشرات والبيانات التي تتوفر عليها وزارة الصحة، فإن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يرجع إلى عنصرين أساسيين.
أولها، بحسب اليوبي، ارتفاع عدد البؤر المسجلة والتي تهم الوسط العائلي في عدد من المدن، مشددا على أن الأشخاص الذين يغادرون المنازل قد يكونوا سببًا في إنتقال العدوى لأفراد عائلاتهم، فضلا عن أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس، كانوا في فترة الحضانة، أثناء دخول العزل الطبي حيز التنفيذ.
ثانيا، بحسب مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، دائما، فإنه وبعد بداية الكشف المخبري لدى المخالطين، لوحظ ارتفاع عدد المصابين بالفيروس والذين لا تظهر عليهم علامات المرض؛ هذه الحالات تم اكتشافها جراء التتبع الطبي، للمخالطين.
وشدد اليوبي، على أن أكثر من سبعين ألف مخالط تم تتبعهم، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا عبر هذا التتبع، تبلغ192 حالة.
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