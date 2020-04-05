شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: استهداف "أنبوب صافر" ليس الأول من نوعه والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن استهداف المليشيا الحوثية محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي بمنطقة صرواح محافظة مأرب ليس الاستهداف الاول للمنشآت والمرافق النفطية. وقال فى تغريدة على حسابه الرسمي عبر"تويتر" : الميليشيا منعت من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة من معاينة وصيانة ناقلة النفط صافر التي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط رغم مرور ٥ أعوام على الصيانة الدورية.

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