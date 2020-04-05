- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تطلق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين من الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة، أنه ”سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة“.
وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، وسيستمر لمدة 5 أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين في الخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل“.
وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوما.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تطلق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.