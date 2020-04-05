السعودية تطلق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين من الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين من الخارج.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة، أنه ”سيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة“.

وبينت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، وسيستمر لمدة 5 أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين في الخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل“.

وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة.