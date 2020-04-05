السلطات الكندية: 258 جالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كندا

أكدت وكالة ​الصحة العامة​ في كندا على أن "عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب ​فيروس كورونا​ في كندا قفز أكثر بقليل من 20% نسبة إلى 258 في يوم واحد".

من جهتها، لفتت وكالة "روينرز" إلى أن "العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع بحلول الساعة 11:05 بالتوقيت الشرقي (15:05 بتوقيت غرينتش)، بنسبة 12% تقريبًا إلى 14.426 حالة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​، أن بلاده "تخصص ملياري دولار كندي، أي ما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي، لشراء ​معدات طبية​ لمواجهة فيروس كورونا المستجد".