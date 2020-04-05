السلطات الكندية: 258 جالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كندا

أكدت وكالة الصحة العامة في كندا على أن "عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا في كندا قفز أكثر بقليل من 20% نسبة إلى 258 في يوم واحد".
من جهتها، لفتت وكالة "روينرز" إلى أن "العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع بحلول الساعة 11:05 بالتوقيت الشرقي (15:05 بتوقيت غرينتش)، بنسبة 12% تقريبًا إلى 14.426 حالة.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده "تخصص ملياري دولار كندي، أي ما يقارب 1.4 مليار دولار أميركي، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
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