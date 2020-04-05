الصحة الإماراتية تسجل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية، تسجيل 294 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، لافتةً إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة.

وكانت السلطات الإماراتية أصدرت في وقت سابق، قراراً بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، كما وجهت مصانع الدولة لتلبية احتياجات ​القطاع الصحي​، وإطلاق مبادرة الإجازة المبكرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في ​القطاع الخاص​ من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.