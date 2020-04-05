السيسي وماكرون يبحثان هاتفياً التعاون المشترك بشأن «كورونا»

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك إزاء فيروس «كورونا» المستجد.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني اليوم أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه السيسي من الرئيس الفرنسي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة كورونا، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الأفريقية، بناءً على ما تمت مناقشته بالقمة الأفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الأفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.

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