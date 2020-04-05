عثمان علم الدين: لخفض أسعار المحروقات والمساهمة بفاتورة الكهرباء

سأل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أليس هذا الوقت المناسب لهذه ​الحكومة​ لإصدار قرار بتخفيض سعر صفيحة البنزين وباقي ​المحروقات​، بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وبعد ذلك الطلب من ​أصحاب المولدات​ لإلغاء رسم الاشتراك على المواطن خلال فترة الحجر، أو اتخاذ قرار بتسديد نسبة من قيمة فاتورة ​الكهرباء​ عن المواطنين، بدل تقديم المساعدة المقترحة لقسم من اللبنانيين وفق آلية تعجز كل أجهزة الدولة عن تطبيقها، أليس ذلك أفضل وأكثر عدالة وسرعة، أم أن المزايدة واذلال المواطنين هو الهدف"، مشدداً على أن "التعبئة العامة تبتدئ بكم وتنتقل للمواطن".

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