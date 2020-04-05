شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بشأن الذبح العشوائى للدواجن بالمحال والأسواق بالشرقية فى غياب الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن استمرار الذبح العشوائى للدواجن بالمحلات والأسواق بالشرقية بعيدا عن المجازر الشرعية.

وأوضحت فهيم، فى طلبها، أنه فى ظل الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الفترة الحالية من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة القرارات التى تساهم فى القضاء على أى مصدر من الممكن أن يؤثر فى تفشى هذا الوباء، تجلت ظاهرة الذبح العشوائى للدواجن والطيور فى الشوارع داخل الأسواق وبالمحال.

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وأكدت أن ظاهرة الذبح العشوائى للدواجن فى المحال تسببت فى زيادة انتشار الفيروسات نتيجة عدم التأكد من خلو تلك الدواجن من أى فيروسات أو أمراض من السهل انتقالها للمواطنين، كإنفلونزا الطيور، فضلا عن مشاهد تناثر الدم أثناء الذبح وتعامل القائمين داخل تلك المحال مع المواطنين بشكل مباشر بعد الذبح، ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين.

ولفتت انه على الرغم من وجود 27 مجزرا لذبح الطيور بمحافظة الشرقية، إلا أن ظاهرة الذبح العشوائى ما زالت متداولة فى الأسواق فى غياب تام للرقابة على تلك المحال، وغلقها أو سحب تراخيصها كإنذار.

وطالبت بتحرك عاجل من جانب الجهات المعنية لمكافحة تلك الظاهرة ومنع تلك المحال من الذبح العشوائى وأن يلتزم الجميع بالذبح داخل المجازر بعد التأكد من خلوها من الفيروسات والأمراض، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وسحب تراخيص تلك المحال غير الملتزمة، وتحرير محاضر ضدها، للحفاظ على صحة المواطنين.