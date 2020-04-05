محمد بن راشد يقرر إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام الجاري.

وقال آل مكتوم، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بُعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

وأضاف آل مكتوم، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية: "كما تابعنا خلال الاجتماع

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الآليات الاحترازية الجديدة، وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية، بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

وتابع آل مكتوم أن "دولة الامارات تتحرك اليوم كفريق واحد، وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أطلقت بالتعاون والتنسيق مع الهيئة

الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، مبادرة "الإجازة المبكرة" بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلادهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه يتم ذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر .

تأتي المبادرة في إطار الحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

