غرفة إدارة الكوارث: 527 حالة كورونا و54 شفاء

اصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الأحد في 5 نيسان ٢٠٢٠، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ 21 شباط الماضي بلغ 527: 7 حالات جديدة، 18 حالة وفاة، 54 حالة شفاء، بينما تم إجراء 9411 فحص كورونا.
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت، في التقرير اليومي، أنه حتى تاريخ 5/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 527 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 389 فحصا.
وتم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ١٨ وفاة.
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