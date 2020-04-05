إنقاذ شاب لبناني كاد يغرق على شاطى خلدة والبحث جار عن 4 من رفاقه

تمكنت وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني منذ لحظات، من إنقاذ شاب لبناني من بيروت كاد يغرق على شاطئ خلدة.
ولدى وصوله الى الشاطئ، أبلغ عناصر الدفاع المدني أنه كان على متن قارب صيد صغير مع 4 أشخاص من رفاقه، عندما سحبهم التيار البحري الى عرض البحر، بينما قفز هو من القارب ليذهب ويطلب النجدة.
وعلى الاثر، قام عناصر الدفاع المدني بعملية تفتيش عن رفاقه والزورق في عرض البحر، وعلى طول الشاطىء.
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