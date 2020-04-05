النائب انور الخليل قدم تجهيزات طبية لمستشفى حاصبيا الحكومي

أشاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ بالموقف الذي ابداه رئيس الحكومة حسان ذياب حيال مشروع تمربر ​التعيينات​ المالية كما كان مقترحاً، ونوّه الخليل بالموقف الحاضن والداعم لرئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الذي سهل لدياب تجاوز ما كان مقترحاً.

وأشار إلى أننا "نشد على ايدي دياب لمواصلة نهجه الرافض للمحاصصة وللسياسات التي كانت متبعة سابقاً"، معتبراً ان ما كان مقترحاً هدفه وضع يد فريق سياسي على الادارة بكامل مفاصلها للاسف.

كلام الخليل جاء خلال تقديمه تجهيزات طبية لادارة ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ بحضور مدير المستشفى ضياء معلاوي ووكيل داخلية ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ شفيق علوان، حيث نوه النائب الخليل بالجهود التي تبذلها لجنة المتابعة المركزية لمواجهة انتشار وباء ​الكورونا​ في قضاء حاصبيا وسائر بلديات القضاء والطاقم الطبي ممثلاً بمستشفى حاصبيا الحكومي، مؤكدا العمل لتجهيز مستشفى حاصبيا الحكومي كتدبير استباقي بكل ما تحتاجه للتعامل بمهنية عالية مع هذا الوباء في حال تعرّض أحد المواطنين في القضاء للوباء.