الصحة السعودية: إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 2385 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن وصول إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد 19"، إلى 2385 حالة.
وفي مؤتمرها الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة، موضحةً أن "إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء وصل إلى 34 حالة وفاة". وأفادت بأن "نسبة المصابين بكورونا من غير السعوديين تبلغ 53%".
كما شددت على أن "الحالات المصابة المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات"، منوّهةً بأن "نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة مقلقة".
وأفادت الوزارة بأن "أعداد الإصابات ترتفع، لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى".
من جهته، أشار الهلال الأحمر السعودي، إلى أنها "تقوم باجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، موضحةً أنه"لديها أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات تلقي البلاغات ومتابعتها".
,وخلال المؤتمر، أعلنت هيئة الزكاة والدخل السعودية أن "توفير السيولة للقطاع الخاص ضمن أولويات الهيئة"
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