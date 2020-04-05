شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة للميليشيا غرب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

دمر قصف مدفعي للجيش اليمني مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة صرواح الواقعة بين محافظتي صنعاء ومأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن مدفعية الجيش شنّت قصفًا مركّزًا استهدف تجمّعات ومواقع للميليشيا في جبهة صرواح من ضمنها مخزن أسلحة، مؤكدًا أن القصف الذي استهدف المخزن أعقبه اشتعال كبير للنيران وانفجارات عنيفة ومتتالية استمرت لنحو ساعة. وتتواصل المعارك في عدّة جبهات بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الإرهابية.

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