متابعة - فرنسا / إيقاف منفذ الهجوم بسكين الذي تسبّب في وفاة شخصَيْن وإصابة 7 آخرين

قُتل شخصان وأصيب سبعة آخرون في إعتداء بسكين صباح اليوم السبت، في رومان سو إيزير بجنوب شرق فرنسا، وفق ما ذكرت مصادر متطابقة.
وإعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق.
(المصدر :أ ف ب)
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