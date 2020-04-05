رونالدو يستعين بحبيبته لحلاقة شعره في المنزل – فيديو

اعتمد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على حبيبته، من أجل حلاقة شعره في البيت، في ظل الإجراءات الاحترازية، التي تستوجبها الوقاية من فيروس كورونا.

وشارك نجم فريق يوفنتوس، أمس السبت، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو له رفقة زوجته، جورجينا رودريغيز، وهي تحلق شعره في المنزل باستخدام آلة كهربائية لقص الشعر، معلقا: “ابق في المنزل، وحافظ على أناقتك”.

واختار رونالدو مغادرة إيطاليا نحو جزيرة ماديرا في البرتغال لقضاء الحجر الصحي رفقة حبيبته، وأبنائهما، مباشرة بعد تم إعلان إصابة أول لاعب في فريق يوفنتوس.

ولجأ الرجال في الدول، التي اعتمدت الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا، للحلاقة المنزلية، سواء بالاعتماد على أنفسهم، أو يستعنون بأحد ممن معهم في الحجر، بينما كثيىون منهم تخلوا عن لحاياهم، لأنها قد تمنع الكمامات من الوقاية كما يجب.