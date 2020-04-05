تطوان تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا…شاب عمره 43 سنة

سجلت مدينة تطوان، ليلة السبت/ الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى سانية الرمل، ليرتفع عدد الوفيات بـ”كوفيد19″ إلى 3 حالات.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن الأمر يتعلق برجل مقيم في بلجيكا، بالغ من العمر 43 سنة، دخل إلى تطوان، في منتصف شهر مارس الماضي، قبل أن تظهر عليه أعراض “كورونا”، ليتم نقله إلى المستشفى المذكور، حيث أكدت التحاليل المخبرية إصابته بالوباء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية كان يعاني فشلا كلويا، إضافة إلى إصابته بـ”كوفيد19″، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بوتيرة متسارعة، إذ تم نقله إلى قسم العناية المركزة، حيث فارق الحياة متأثرا بمضاعفات الجائحة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في جهة الشمال إلى 75 حالة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عبر البوابة الرسمية www.covidmaroc.ma حتى حدود الساعة الثامنة صباحا، عن 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في البلاد إلى 960 حالة مؤكدة.