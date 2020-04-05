شكرا لقرائتكم خبر عن اسبانيا: 674 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 12418 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 130759 حالة. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أمس السبت عن خططه لتمديد إجراءات الاغلاق في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين حتى 25 أبريل الجاري.

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