الحظر المنزلي يدخل بطلة تنس طاولة أردنية إلى المطبخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دفع فيروس كورونا المستجد السلطات الأردنية لفرض حظر منزلي كامل على المواطنين؛ منعاً لتفشي الوباء.

ودفع البقاء في المنازل بعض الرياضيين للبحث عن وسيلة من أجل مواصلة التدريبات دون تأثر بفترة التوقف. واستعانت سوار أبويمن بطلة تنس الطاولة الأردنية بأفراد أسرتها لممارسة التدريبات معهم. وحولت البطلة الأردنية مطبخ منزل الأسرة إلى ساحة تدريب على تنس الطاولة بمشاركة عائلية. يذكر أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، تسبب في تأجيل الكثير من الأنشطة الرياضية.

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