أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنّ "دوريات من ​فرع المعلومات​ في ​المديرية العامة للأمن العام​ في النبطية نفّذت حملة على المؤسّسات والمحال في مدينة النبطية ومنطقتها، تنفيذًا لخطّة ​الحكومة​ بالتعبئة العامة ومنع التجول والإكتظاظ في الأماكن العامة، وإقفال المؤسّسات غير المخوّل لها بالعمل". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حملة لمخابرات الأمن العام على المؤسسات والمحال بالنبطية تنفيذا لخطة التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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