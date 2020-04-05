اغتيال قيادي في حزب الله اللبناني بالرصاص – صورة

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أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، صباح اليوم الأحد، عن اغتيال أحد قادة حزب الله اللبناني في بلاده.
وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مجهولين اغتالوا، فجر اليوم الأحد، قائدا في حزب الله جنوبي لبنان.
وأوضحت فارس على حسابها بموقع تويتر أنه “قبل ساعات اغتيل محمد علي يونس، أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان، من قبل مجهولين”، مضيفة أنه “ليس هناك معلومات إضافية حول كيفية استشهاده، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية، فقد كان مسؤولا في حزب الله عن ملاحقة العملاء، والجواسيس”.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية صورة للقيادي في حزب الله، الذي تعرض للاغتيال، اليوم، غير أن الحزب لم يعلق حتى الآن بشكل رسمي على حادثة اغتيال علي يونس.
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