الطلبة المغاربة بأوكرانيا لـ”اليوم 24″: تحاليل “كورونا” غير متوفرة ونعيش جماعات في غرف..إنه الرعب

عبر العديد من الطلبة المغاربة بمدينة خاركوف الأوركرانية عن تخوفهم من انتشار فيروس “كورونا” نتيجة الأوضاع التي تشهدها مدينة خاركوف، التي يتابعون فيها دراستهم.

وقال طلبة مغاربة، في تصريحات متفرقة لـ “اليوم 24” من مدينة خاركوف الأوكرانية، إن التحاليل غير موجودة بالمدينة، وهو ما أكدوا أنه يرفع من درجات الخوف من الإصابة نتيجة تواجد عدد كبير من الطلبة في غرف الأحياء الجامعية.

وشدد المتحدثون أنفسهم على كون كل غرفة تضم 3 طلبة، مبرزين في السياق ذاته أن المراحيض والحمامات مشتركة، وهو ما قالوا إنه يهدد سلامتهم في حالة لا قدر الله سجلت إصابات في صفوف الطلبة.

وأوضح المتحدثون أن ما يقارب 11 ألف طالب مغربي يتابعون دراستهم بأوكرانيا، مشددين على كون نسبة كبيرة منهم تتواجد بمدينة خاركوف، ومبرزين في السياق ذاته أن بعض الطلبة الميسورين تركوا الأحياء الجامعية وقاموا بكراء غرف في شقق، في وقت تواصل فيه الأغلبية الساحقة العيش في الأحياء الجامعية.