شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 204 حالات وفاة في النمسا بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:28 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلنت النمسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس ( كورونا المستجد – كوفيد 19 ) إلى 204 والإصابات إلى 11770 حالةً.

وقالت وزارة الصحة النمساوية إنها سجلت 304 إصابات جديدة بالفيروس، فيما جرى شفاء 2998 حالةً من الفيروس.

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