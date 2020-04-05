هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب مدينة العقبة الأردنية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر، صباح اليوم، مدينة العقبة الأردنية، شعر بها السكان ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وقال محافظ العقبة غسان الكايد، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه "في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت العقبة لهزة أرضية، خرج على أثرها بعض المواطنين إلى الشوارع؛ تخوفاً من أي ارتدادات قد تصاحبها".
من جانبه أشار رئيس مرصد الزلازل، الأردني الدكتور محمود القريوتي، في تصريح صحفي، إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلومتراً، جنوبي المدينة، وعلى عمق 8 كيلومترات.
وقال القريوتي: إن "محطة الزلازل في العقبة بدأت التأكد من وجود الهزة، والتقصي حولها لتقييم درجتها".
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