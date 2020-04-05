أوضح وزير الصحة العامة حمد حسن، في تصريح له من مطار بيروت الدولي، أنّ "فرق وزارة الصحة العامة ستتوجّه إلى الطائرات وستواكب طبيًّا كلّ المسافرين في الطائرة، وسيتمّ تصنيفهم إلى 4 مجموعات. كما سنواكب أخذ العينات للمسافرين لإجراء فحوصات الـ"PCR"، وبعدها سيتوجّه المسافرون إلى فنادق محدّدة".
ولفت إلى أنّ "نتائج الـ"PCR" تصدر بعد 6 ساعات، وبعدها يمكن لمَن صدرت نتيجته سلبيّة التوجّه إلى المنزل بمواكبة القوى الأمنية"، مؤكّدًا أنّ "الإجراءات المتّخذة لمتابعة عودة المغتربين جدّية جدًّا وعلى مسوى عالٍ من المهنيّة والمتابعة الحثيثة، وهي ليست استعراضيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: سنواكب المسافرين طبيا وهم سيتوجهون من المطار إلى فنادق محددة بعد إجرات الفحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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