وصول الطائرة التي تقل اللبنانيين المغتربين إلى مطار بيروت قادمة من الرياض

وصلت في هذه الأثناء، الطائرة الّتي تقل اللبنانيّين المغتربين، إلى ​مطار بيروت الدولي​، قادمةً من العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​.

ويشهد مطار بيروت منذ ساعات الصباح الأولى، استنفارًا لمختلف الأجهزة الأمنيّة والإداريّة والطبيّة التابعة ل​وزارة الصحة العامة​ في المطار، استعدادًا لاستقبال المغتربين، ضمن المرحلة الأولى الّتي أعدّتها الحكومة لعودتهم. وتوزّعت المهام بدقّة على مختلف الأجهزة لإتمام عمليّة الوصول والمغادرة من المطار، بطريقة سليمة حفاظًا على سلامة الجميع.

وقبل بعض الوقت، وصل إلى المطار رئيس الحكومة حسان دياب، برفقة كلّ من: وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير السياحة رمزي مشرفية، وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وزير الصحة حمد حسن ووزير الداخلية محمد فهمي، لمواكبة عمليّة الوصول. مع التنويه إلى أنّ ​قادة الأجهزة الأمنية​ في المطار تُشرف على التحضيرات كافّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة الأولى ستكون من الرياض و​أبو ظبي​ نهارًا، على أن تصل طائرتان مساءً من ​إفريقيا​.