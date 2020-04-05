الجامعة اللبنانية تبتكر تطبيقًا رقميًّا لتسهيل عملية التعلّم عن بُعد

أعلن رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ في إطار الجهود لتطوير قدرات ​الطلاب​ ومساعدتهم في عملية التعلّم عن بعد، إنجازَ التطبيق الرقمي الأول من نوعه في عالم تكنولوجيا التعليم (Noter).

وقام بتصميم التطبيق الطالبان حسن قطايا وسامي شمس الدين (سنة ثالثة معلوماتية – كلية ​العلوم​ 1) باشراف الدكتور عبد الصفدي من قسم المعلوماتية في كلية العلوم - الفرع الاول في الجامعة اللبنانية.

ويدمج التطبيق "Noter" بين تقنية تشغيل الوسائط الرقمية وبشكل خاص الفيديو التعليمي وإمكانية تدوين وربط الملاحظات المحتملة على المحتوى رقميًّا، وسيسمح للمستخدم بتشارُك الملاحظات المدونة مع زملائه من الطلاب أو مع الأساتذة عبر البريد الإلكتروني.

كما يوفّر التطبيق إمكانية تنظيم المقررات التعليمية رقميًّا، وذلك حفاظًا على حُسن سير عملية التعلم عن بعد، إضافة إلى احتوائه على الكثير من الخصائص التي سيعلَن عنها تباعًا فور انتهاء المعاملات المتعلقة بحقوق ​الملكية الفكرية​ للتطبيق.

https://www.ul.edu.lb/common/news.aspx?newsId=2503&lang=1