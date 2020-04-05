عناية عزالدين تتابع مع نجم قضية الأحداث والنساء في السجون

اتصلت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النائبة ​عناية عزالدين​ بوزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، في سياق متابعتها لقضية الأحداث والنساء في السجون في ظل انتشار ​فيروس كورونا​. واطلعت على خطة عمل خلية ​الأزمة​ الوزارية التي تنظر بقضية الاكتظاظ في السجون وعلى آلية العمل التي وضعتها ​وزارة العدل​ بالتنسيق مع ​نقابة المحامين​ لتقديم طلبات ​إخلاء سبيل​ أو تخفيض ​عقوبات​ من المحكومات والمحكومين، بالإضافة إلى آلية التنسيق بين الوزارة واتحاد جمعيات حماية الأحداث في ​لبنان​، لناحية تقديم الطلبات لتعليق التدابير المأخوذة في حق الأحداث أو تعديلها أو تغييرها، وسبل تأمين جمعيات لتأويهم في حال تعذر انضمامهم الى ذويهم.

وأكدت نجم أن "​القضاة​ يسعون إلى اتخاذ ما أمكن من تدابير تسمح بتقليص أعداد المساجين وبخاصة من فئة الأحداث والنساء".

بدورها، أكدت عزالدين أنها ستسعى من موقعها النيابي الى "بحث ما يمكن إجراؤه تشريعيا في هذا الإطار".

وللغاية، اتصلت عزالدين برئيسة الاتحاد لحماية الأحداث السيدة أميرة سكر، واطلعت منها على خطة عمل الاتحاد بالتنسيق مع منظمة "​يونيسيف​"، لمتابعة ظروف الأحداث في السجون في ظل أزمة كورونا. وأبدت عزالدين استعدادها للمساهمة في أي دور مطلوب للتخفيف من مخاطر الوباء على هذه الفئة من المساجين".

