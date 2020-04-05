استدراج عروض لمستلزمات الوقاية الشخصية لصالح وزارة الصحة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ استدراج عروض لتأمين التجهيزات الطبية اللازمة لمكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد. وفي هذا الإطار، تطلب الوزارة من جميع المهتمين التقدم بعروض أسعار مستعجلة لمستلزمات ​الوقاية​ الشخصية (PPE)، في مهلة أقصاها يوم الاربعاء المقبل في الثامن من شهر نيسان الحالي الثالثة من بعد الظهر. للمراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.lb أو إرسال إستفساراتكم على البريد الإلكتروني التالي : [email protected] Advertisements ترسل العروض إلى البريد الالكتروني: [email protected] ملاحظة: الرجاء تحميل (RFQ) عبر الرابط التالي: https://moph.gov.lb/ar/Media/view/29249/1/request-for-quotation-for-ppe

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