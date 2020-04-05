أم الفحم: نقل عائلة مصابة بالكورونا إلى فندق علاجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت بلدية أم الفحم أنه جرى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، العائلة المصابة بفيروس كورونا، إلى أحد الفنادق العلاجية في وسط البلاد.

وفي أم الفحم، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا لغاية اليوم، 15 مصابا، وعدد الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي 81 شخصا، وعدد الأشخاص الذين دخلوا الحجر الصحي منذ بداية الأزمة ولغاية اليوم 254 شخصا، وعدد الأشخاص الذين أجروا الفحص 315 شخصا، أما عدد الأشخاص الذين أجروا الفحص وتبين أنهم لا يحملون الفيروس فهو 295 شخصاً

وأكدت بلدية أم الفحم بـ"عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المساجد توافقا مع الفتاوى الصادرة بهذا الخصوص. خاصة أن هناك مسجدا في المدينة أقام صلاة الجمعة الأخيرة وكان هناك عدد من الحضور. فالرجاء الالتزام بالتعليمات في هذا المجال".

يذكر أنه تم، الليلة الماضية، تعقيم عدد من شوارع أم الفحم، والمشروع مستمر لتعقيم مناطق أخرى في المدينة، حسبما أكدت البلدية.