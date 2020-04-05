زيدان يسعى لضم نجم نابولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يسعى للتعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان وكيل اللاعب فابيان رويز، ألفارو توريس، قد أكد في تصريحات صحفية اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات موكله.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نابولي لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو لبيع رويز، الذي انضم للفريق من ريال بيتيس في صيف 2018، مقابل 30 مليون يورو.

وجاءت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع رويز، لتفسد محاولات أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، في تمديد عقده ووضع شرط جزائي يتخطى 100 مليون يورو.

ورغم ذلك، سيكرر دي لورينتيس محاولاته مع ممثلي اللاعب من أجل التجديد، وإضافة شرط جزائي كبير، وإن لم يكن كذلك، فلن يرحل بأقل من 80 مليون يورو.