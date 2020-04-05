صحيفة: الإمارات تواصل تأكيد قدراتها عبر تعزيز أمن المجتمع لمنع تفشي كورونا

الأحد 5 أبريل 2020

قالت صحيفة "الوطن" ان دولة الإمارات تواصل تأكيد قدراتها وإمكاناتها عبر تعزيز أمن المجتمع الصحي بكل ما يلزم لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" بالخطط والمبادرات والمتابعة والنصح والتوجيه وكل ما يلزم .

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وأضافت أن الإنجازات التي تأتي في الأوقات الدقيقة تعكس مدى تمكن الدولة، ومن قبيل ذلك إنشاء أكبر مختبر في العالم خلال زمن قياسي لتقديم الفحوصات اللازمة حول فيروس "كورونا" من أبرزها، والذي يعتبر نقلة نوعية وتعزيزاً لإجراءات الوقاية المتبعة على المستوى الوطني وتتجسد من خلاله العزيمة والقدرة على مواجهة التحدي المتمثل بـ"كوفيد 19″ والمصنف عالمياً كأسوأ أزمة منذ العام 1945.

وتابعت ان التعامل مع المرحلة الراهنة يستوجب أقصى درجات الالتزام بالمسؤوليات الوطنية المستحقة على عاتق كل فرد في مجتمعنا، والمعادلة المؤكدة لحتمية الانتصار اليوم تستوجب في طرفيها الموازنة بين ضمان السلامة ومنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" من جهة، واستمرار الأعمال والخدمات والتنمية من جهة ثانية، لأن العمل والسلامة المتمثلة بحفظ أمن المجتمع الصحي يرتبطان بقوة ويمثلان جناحي الانتصار في المعركة على الفيروس وتجاوز المرحلة عبر الحد من جميع التداعيات التي يسببها. وأضافت أن القرارات الشجاعة التي صدرت عن القيادة الرشيدة تضع صحة ومصلحة المجتمع فوق كل اعتبار وبينت عملية البناء الشامل التي استمرت لعقود قدرة الدولة وقوتها على التكيف مع مختلف الظروف والتغيرات والتعامل معها كما يجب.. ومن هنا فالمطلوب اليوم من كل فرد في مجتمعنا التقيد بإجراءات الوقاية وأداء الأعمال المنوطة به على أكمل وجه سواء لمن يعملون "عن بعد" أو من تستوجب وظائفهم التواجد في مكان عملهم.

واختتمت صحيفة الوطن افتتاحيتها مؤكدة ان القيادة الرشيدة أكدت حتمية الانتصار وتجاوز الظرف الحالي ونحن بأفضل حال ودولتنا أكثر قوة ومنعة، خاصة أن التنبه للأزمة العالمية تم مبكراً ورافقه اتخاذ قرارات استباقية لضمان استمرار العمل في جميع الميادين والقطاعات والحفاظ على مسيرة التنمية