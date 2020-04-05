الصحة التايلاندية: تسجيل 3 حالات وفاة جديدة و100 وإصابتين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في ​تايلاند​ "تسجيل 100 وحالتي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وثلاث ​حالات​ وفاة أخرى". وبهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة، فيما توفي 23 شخصًا في البلاد منذ ظهور الفيروس لأول مرّة في كانون الثاني الماضي.

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه تمّ تشخيص أكثر من 1,169,210 إصابات بفيروس "كورونا" في 190 دولة ومنطقة منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين، وفق حصيلة جمعتها حتّى مساء أمس السبت، استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ الفيروس أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 63,437 شخصًا حول العالم.