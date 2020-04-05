الصحة الكويتية: شفاء 6 مصابين بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 99

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ي الشيخ باسل الصباح، "شفاء ست حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، وهم خمسة مواطنين ومقيم واحد، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 99 حالة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".