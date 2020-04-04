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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطيبة بوريس جونسون تقول إنها شعرت بأعراض كورونا ثم بدأت فى التحسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
كشفت كاري سيموندس، خطيبة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم السبت، أنها أمضت الأسبوع الماضي في الفراش وهي تعاني من أعراض فيروس "كورونا" المستجد، لكنها شعرت أن حالتها بدأت في التحسن بعد الخلود للراحة لمدة 7 أيام.
وأضافت سيموندس، التي تحمل جنينا في أحشائها، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أمضيت الأسبوع المنصرم في الفراش أعاني من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا، لم أكن في حاجة للخضوع لاختبارات، وبعد سبعة أيام من الراحة أشعر بأنني أفضل وفي طريقي للتعافي".
وقالت "الأمر يبعث على القلق البالغ في حالة إصابة أي حامل بمرض (كوفيد-19).
وتابعت: "أقول للنساء الحوامل الآخريات من فضلكم اقرأوا واتبعوا أحدث الإرشادات التي رأيت أنها مطمئنة للغاية".
وكان بوريس جونسون قال، أمس الجمعة، إنه لا يزال في عزلة، ويعاني من أعراض طفيفة لمرض (كوفيد-19)، بما في ذلك ارتفاعا في درجة الحرارة، وذلك بعد 7 أيام من اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة بوريس جونسون تقول إنها شعرت بأعراض كورونا ثم بدأت فى التحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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