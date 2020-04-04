السعودية تطالب االشركات والوكالات بالتريث فى أى التزامات جديدة تتعلق بالحج هذا العام

عممت وزارة الحج والعمرة السعودية منشور لأصحاب ومفوضى الشركات والوكالات السياحية تطالبهم بالتريث في أي التزامات جديدة تتعلق بحج هذا العام ١٤٤١ه، وذلك حتى يتضح مسار الوباء.



وجاء البيان كالتالى



نود إحاطتكم بأنه حرص ًا من وزارة الحج والعمرة على أداء نسك الحج بسلامة وروحانية، وعدم وقوع ضرر قد يطرأ عليكم نتيجة لتعاقداتكم مع الحجاج لموسم حج هذا

العام ١٤٤١ه. ونظرا إلى تطورات انتشار فايروس ( كورونا ) الجديد (COVID-19(، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية لمحاصرة الفايروس ومنع انتشاره محلي ًا وعالمي ًا، وتعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقص ى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظ ًا على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. عليه، نأمل منكم التريث في أي التزامات جديدة تتعلق بحج هذا العام ١٤٤١ه، وذلك حتى يتضح مسار الوباء.



كما نود التأكيد على أن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار الفايروس وتداعياته بصورة مستمرة، وأنه تتم مراجعة الإجراءات الاحترازية وفق ما يستجد، وسوف يتم إخطاركم بأي مستجدات إضافية إن وجدت.



وفي حال وجود أي استفسارات، فيمكنكم التواصل مع الإدارة العامة لشؤون حجاج الخارج عبر البريد الالكتروني http://[email protected]

