غدًا.. الجزائر تستقبل أول شحنة وسائل حماية كورونا من الصين

تصل أول شحنة من وسائل الحماية من فيروس كورونا غدا الأحد إلى الجزائر العاصمة قادمة من الصين، بحسب رئاسة الحكومة الجزائرية.
وذكرت رئاسة الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم السبت -أن هذه الشحنة تضم 5ر8 مليونكمامة من نوع ثلاث طبقات و100 ألف كمامة مُرشحة من نوع "اف اف بي 2، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبدالرحمن بن بوزيد سيشهدان مراسم تسلم الشحنة.
وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائري" قد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وطبقًا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.
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