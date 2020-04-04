صحة الرصافة: لاحظنا خرق واضح للحظر في بعض المناطق ونحذر من زيادة الاصابات

اكدت دائرة صحة الرصافة، السبت، وجود خرق واضح لحظر التجوال في بعض المناطق، فيما حذر من زيادة الاصابات ما يؤدي الى زيادة الضغوط على المؤسسات الصحية.

وقال مدير الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلم جيدا أن الضجر والملل قد يكون تسرب لنفوسكم جراء الحظر المفروض في عموم البلاد لكننا بدأنا نجني ثمار التزامكم وبدأ الفايروس يدخل في خانة ضيقة وانحسار واحتواء الوباء حالة مفصلية سيعيشها العراق"، مبينا ان "ملاكاتنا تحولت من حالة الدفاع أمام الفايروس إلى حالة الهجوم من خلال الفرق الصحية الجوالة التي تأخذ عينات من المواطنين من مختلف المناطق من أجل القضاء التام على فيروس كورونا".

واضاف "للأسف الشديد لاحظنا خلال الأيام الماضية خرق واضح للحظر في بعض المناطق وهذا الموضوع بات يقلقنا كثيرا كون ذلك قد يؤدي إلى عودة زيادة الإصابات لاسمح الله وزيادة الضغوط على المؤسسات الصحية وستضعف جهودنا للرصد الوبائي الفعال الذي بدأنا به قبل أيام وستؤدي الى عودة سلسلة انتشار المرض من جديد بعد بدأت مرحلة انكسارها".

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وتابع "ما نحتاجه هو الالتزام الجاد بالحظر للايام القادمة وهي فترة مهمة جدا للقضاء على الوباء بشكل شبه نهائي لأن الفايروس حاليا في أضعف حالاته ويبحث عن منافذ جديدة لانتشاره"، معتبرا ان "كسر الحظر أو عدم الالتزام به سيمنح له الفرصة للانتشار مجددا لا سامح الله".

وبين ان "ملاكاتنا المجاهدة قد تحملت جبهة الحرب مع الفايروس وكسرت حدته وتمكنت من تضييق الخناق عليه بمساعدتكم وإسنادكم ومن خلال الوعي الكبير لابناء شعبنا العزيز الذين التزموا بالحظر الصحي وتفويت الفرصة على الفايروس للانتشار"، لافتا الى "اننا لا نريد أن نندم على ضياع فرصتنا في الانتصار ... أمامنا أياما حاسمة ونهيب بكم أن تكونوا خير سند لاخوانكم المجاهدين في المؤسسات الصحية من خلال الالتزام بالحظر وأن تفوتوا الفرصة على الفايروس للتخفي بين صفوفكم واستعادة قوته لا سامح الله".

واكد "مضى الكثير وبقى القليل.. مستقبل بلدنا ومجتمعنا واطفالنا مرهون بالتزامكم فالحرب مع الفايروس مازالت قائمة ونريدكم أن تساعدونا بمعركة الحسم للقضاء عليه لا أن تكونوا عونا له لأن جميع الدراسات أوضحت أن سلاح كورونا هو الانتشار من خلال التلامس والاحتكاك والتجمعات"، مشيرا الى انه "عندما باشرنا بالحظر والحجر المنزلي والرصد الوبائي الفعال والإلتزام بالتوصيات الصحية حتى بدأ بالتقهقر والانحسار، وانطلقنا من وعيكم لخوض معركة الحسم والتي يجب أن تستمر وبقوة خلال الفترة المقبلة وسنحتفل حينها جميعنا بالنصر والقضاء على هذا الفيروس اللعين بشكل نهائي بإذن الله تعالى".