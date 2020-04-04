حركة انصار الله: الإفراج عن أكثر من 1600 سجين ممن قضوا غالبية مددهم

أعلن النائب العام اليمني المعين من حركة ​انصار الله​ القاضي نبيل ناصر العزاني، عن "الإفراج عن أكثر من 1600 سجين، ضمن الاجراءات الهادفة للإفراج عن ​السجناء​ ممن قضوا غالبية مددهم، وغير المحكومين، ب​الضمان​ احترازاً من تفشي ​فيروس كورونا​"، لافتاً الى "استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجين معسر تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ 5 مليارات ريال، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل ​شهر رمضان​".

وأوضح أن "هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بتشكيل لجنة للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس".