أعلن النائب العام اليمني المعين من حركة انصار الله القاضي نبيل ناصر العزاني، عن "الإفراج عن أكثر من 1600 سجين، ضمن الاجراءات الهادفة للإفراج عن السجناء ممن قضوا غالبية مددهم، وغير المحكومين، بالضمان احترازاً من تفشي فيروس كورونا"، لافتاً الى "استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجين معسر تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ 5 مليارات ريال، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر رمضان".
وأوضح أن "هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بتشكيل لجنة للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس".
كانت هذه تفاصيل خبر حركة انصار الله: الإفراج عن أكثر من 1600 سجين ممن قضوا غالبية مددهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.