الصحة الأردنية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردنية سعد جابر، في تصريح له عن "تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 323 حالة"، مشبراً الى "تسجيل 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل".
هذا وأعلنت الحكومة الأردنية، في وقت سابق، "حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء عمر الرزاز، سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية، ونشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد".
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