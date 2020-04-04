الصحة الأردنية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الأردنية سعد جابر، في تصريح له عن "تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض ​كوفيد 19​، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 323 حالة"، مشبراً الى "تسجيل 16 حالة شفاء، غادرت ​مستشفيات​ العزل".

هذا وأعلنت ​الحكومة الأردنية​، في وقت سابق، "​حظر التجول​ قبل أسبوعين، بعد أن أصدر ​الملك الأردني​ عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء ​عمر الرزاز​، سلطات كاسحة تقيد الحقوق المدنية والسياسية، ونشر عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد".