رئيس المكسيك يدعو السعودية وروسيا لإنهاء حرب أسعار النفط

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، كلا من روسيا والسعودية للتوصل سريعا لاتفاق وإنهاء "الحرب الدائرة" بينهما على أسعار النفط لتجنب تفاقم الأزمة، سائلاً: "كيف يتسنى لروسيا والسعودية عدم التوصل لاتفاق لوقف تدهور أسعار النفط الذي يعمق من الأزمة؟".
وشهدت المكسيك ودول أخرى انخفاضا هائلا في أسعار صادراتها النفطية في الأسابيع الماضية بعد أن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في انخفاض حاد في الطلب بينما لم تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط لاتفاق عن كيفية الاستجابة لذلك.
وأشارت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي، إلى أن "أسعار النفط لن تظل على هذا الانخفاض وإن انهيار الأسعار لا يبرر تغيرا في الاستراتيجية".
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