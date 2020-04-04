أعلنت وزارة الصحة أن جهة الدار البيضاء لا زالت تعتلي صدارة عدد الإصابات بفيروس كورونا، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة مراكش آسفي، ثم جهة فاس مكناس وتبقى جهة الداخلة واد الذهب خالية من الفيروس.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا لازالت مستقرة إذ إن 53 في المائة من الحالات المؤكدة هم ذكور، و47 في المئة إناث، ومعدل العمر في 52 سنة ويتأرجح بين شهرين و96 سنة.
15 في المائة من الحالات المسجلة لم تكن عندها أعراض المرض، في حين أن 71 في المائة كانت حالتها الصحية بسيطة و14 في المائة كانت وضعيتها حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحالة الوبائية للمغرب.. فيروس كورونا أصاب الذكور أكثر من الإناث و14% حالتهم حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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