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برشلونة يخفض مطالبه للتخلص من كوتينيو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة الإسباني تسعى للتنازل عن جزء من مطالبها، في سبيل التخلص من اللاعب البرازيلي، فيليب كوتينيو، في نهاية الموسم الجاري.

ويقضي الدولي البرازيلي، الموسم الحالي معارًا إلى بايرن ميونخ، الذي يملك بندًا يمنحه أفضلية ضمه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إيفينينغ ستاندارد"، فإن النادي الكاتالوني بدأ في تخفيض مطالبه، بعدما نما إلى علمه عدم عزم بايرن ميونخ، تفعيل بند خيار الشراء.

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وأشارت إلى إمكانية قبول البارسا بيع كوتينيو مقابل 80 مليون يورو فقط، رغم شراء اللاعب قبل عام ونصف من مقابل 145 مليون يورو.

ولا تفكر إدارة البارسا في استمرار كوتينيو خارج أسوار الكامب نو على سبيل الإعارة لموسم آخر، إذ يسعى النادي لإنعاش خزينته بأموال بيعه لإبرام صفقات مميزة.

يأتي ذلك في ظل اهتمام من جانب عدة أندية إنجليزية بضم كوتينيو، على رأسها وتوتنهام وآرسنال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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