مقتل 7 أشخاص في هجومين إرهابيين ببوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة عسكريين، في هجومين بين الخميس والجمعة ببوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.



وقال مصدر أمني وفقا لوكالة فرانس برس: "أصيبت أمس الجمعة عربة تتبع المفرزة العسكرية ببلدة تويني (شمال غرب) بلغم بدائي الصنع. قتل ثلاثة جنود وجرح أربعة آخرون".

وأضاف مصدر أمني آخر أنه "اتخذت تدابير لتأمين جميع المحاور وتجنب هذه الفخاخ التي أدت إلى سقوط عدة ضحايا منذ بضعة أسابيع".

وتابع المصدر الأمني قائلا: "هذا ثالث هجوم من هذا النوع منذ بداية العام في المنطقة".

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ووقع هجوم آخر في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة أدى إلى مقتل 4 أفراد وجرح آخر من قوات الدفاع المتطوعة شمال بوركينا فاسو.

ويؤدي المتطوعون مهام مراقبة وجمع معلومات والحماية عقب تلقيهم تدريبا عسكريا لمدة 14 يوما.

وتبنى البرلمان في يناير/كانون الثاني قانونا يتيح توظيف هؤلاء "المتطوعين" في الحرب ضد الإرهابيين.

ولم تتبن أي جهة الهجومين، على غرار أغلب الهجمات التي تنسبها السلطات لجماعات متطرفة.

وتعجز القوات البوركينية التي تعاني من قلة التجهيز والتدريب عن احتواء الإرهاب رغم الدعم الذي تتلقاه من قوات أجنبية تنشط في الساحل الأفريقي، على رأسها فرنسا الحاضرة بـ5100 عنصر في إطار عملية برخان.