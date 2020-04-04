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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إيطاليا: تَراجُع عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت إيطاليا اليوم السبت،681 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15,362.
ووفقا لوكالة فرانس برس حيث نقلت عن السلطات الإيطالية، تأكيدها بأن عدد الحالات، التي تستدعي عناية مركزة، تراجعت لأول مرة.
وتراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مشددة في إيطاليا لأول مرة منذ تفاقم الأزمة الصحية فيها قبل أكثر من شهر، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.
وانخفض عدد الخاضعين إلى العناية المشددة إلى أقل من أربعة آلاف (3994 في مقابل 4068 مساء الجمعة)، كما نقلت قناة (الحرة).
وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي: "هذا خبر مهم لأنه يتيح لمستشفياتنا أخذ نفس. هذه أول مرة ينخفض فيها العدد منذ بدأنا إدارة هذه الأزمة".
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