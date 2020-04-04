شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل حالتي وفاة و58 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، السبت، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد خلال 24 ساعة.

Advertisements وذكرت "الصحة العراقية" أن "مختبرات الوزارة سجّلت ٥٨ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة في البصرة والكرخ، وتعافي 33 حالة". وبلغ مجموع الإصابات في العراق 878 حالة ووفاة 56 حالة، وبلغ مجموع المتعافين 259 حالة.

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