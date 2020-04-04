السيسي: مصر مستعدة لتقديم الدعم لدول العالم لمواجهة فيروس كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم لدول العالم لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة نشرت على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: "تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة.

وأضاف: "ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع، وإن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر."

واختتم الرئيس السيسي كلامه قائلاً: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".

وفي وقت سابق اليوم السبت، وصلت طائرة مساعدات بمستلزمات طبية مصرية إلى العاصمة الإيطالية "روما"، في إطار العلاقات القوية بين البلدين في الفترة الأخيرة، والتعاون لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وعبّر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن شكره لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التى وصلت إلى روما، اليوم السبت، مؤكدا خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد على تقدير الشعب الايطالى للمساعدات المصرية. حسبما نشر موقع "الوطن".

واحتفى وزير الخارجية الايطالى عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالمساعدات الطبية المصرية التى وصلت دعما للشعب الايطالى بعد تفشى وباء كورونا بشكل كبير.

ونقل دي مايو رسالة شكر من الشعب الايطالى إلى مصر لدعمها روما فى هذه الظروف، وذلك فى حضور سفير مصر فى روما السفير هشام بدر وطاقم السفارة المصرية.

وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.